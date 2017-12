Instituto lança aplicativo para cidadão fiscalizar toda a mobilidade urbana

Em parceria com o Laboratório de Experimentação Digital, o Instituto de Defesa do Consumidor lança nesta sexta-feira um aplicativo para que usuários possam avaliar os sistemas de ônibus, trem, metrô e bicicletas compartilhadas. “O MoveCidade vai receber e consolidar os dados fornecidos pelos próprios cidadãos, informar a respeito as empresas responsáveis e pressionar autoridades para cobrar soluções”, resume Rafael Calabria, da área de mobilidade urbana do Idec.

O foco do serviço? Quesitos como limpeza, pontualidade, segurança e acessibilidade. O aplicativo tem participação do Instituto Clima e Sociedade.

Numa segunda etapa, o Idec vai lançar o serviço em outras capitais e, já em 2017, divulgar relatórios semestrais.