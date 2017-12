IDDD vai participar da ação do PSOL para descriminalizar aborto

Conselho e diretoria do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) entraram como amicus curiae na ação do PSOL que questiona artigos do Código Penal criminalizando o aborto.

Instituto faz mutirão

carcerário para mães

O instituto também começou, há uma semana, mutirão carcerário apenas para… mães. Voluntários têm visitado presídios femininos para buscar casos e distribuí-los aos associados do IDDD.

Querem soltar gestantes e mães de filhos de até 11 anos e fortalecer a jurisprudência a favor de alternativas, como a prisão domiciliar. Cerca de 300 mulheres serão atendidas.

