A primeira loja de Michael Kors em São Paulo, que abre hoje no Shopping Iguatemi, já vem com uma novidade: a coleção cápsula de acessórios que o estilista criou em parceria com a atriz Gwyneth Paltrow.

