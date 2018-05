A Confederação Nacional do Lojistas prevê um Dia dos Namorados gordo. Acreditam que as vendas vão crescer 10%, com aumento de 20% no tíquete médio, calculado em R$ 120.

Mas se a vontade de gastar cresceu, a imaginação, não. Espera-se que os presentes preferidos sejam sem surpresas: perfumes, joias, roupas e calçados.