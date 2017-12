“I Gotta Feeling”

A Jornada Mundial da Juventude irá convocar seus jovens para fazer um dos maiores flash mobs do mundo, no dia 28 de julho.

“Abre os braços como o Redentor. Tua bênção, Francisco, nos traz. Mais um raio de luz, de esperança, de amor e de paz” é um trecho da música Bem-Vindo, Papa Francisco, que irá embalar a coreografia.

A ideia é que a ação aconteça no momento da chegada do papa ao Campus Fidei, em Guaratiba, no domingo, para a missa de envio – último evento da Jornada.

Decorar os passos não será problema, já que os jovens terão a noite toda, durante a vigília, para ensaiar.