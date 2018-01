Prova de que o brasileiro está gastando mais lá fora: segundo números fresquinhos do banco Rendimento, seus cartões pré-pagos Visa Travel Money para compras bateram na casa dos US$ 800 milhões em 2012. Contra US$ 640 milhões em 2011.

