Depois da Casa do Saber vem aí a Casa do… Sabor. Idealizada pela AMMA, empresa criada por Luiza Olivetto e Diego Badaró – fabricantes de chocolate orgânico gourmet –, o estabelecimento abrigará degustações e palestras sobre a iguaria.

A reforma do espaço, que fica nos Jardins, deverá ser concluída antes do fim do ano.