Foram emocionantes as palavras de agradecimento de Fernanda Montenegro, domingo, em sua última apresentação paulista de Viver Sem Tempos Mortos, no Sesc Consolação. Aplaudida de pé, a atriz confessou que há muito tempo não via plateia tão receptiva como a dessas seis semanas em São Paulo.

Ela volta em novembro.

