Se Aldo Rebelo está feliz com o andamento das obras no Mineirão e no Castelão – palcos da Copa das Confederações, em 2013 –, confidenciou a assessores preocupação com a situação de outras arenas.

O ministro do Esporte pretende cobrar mais agilidade em Natal, Curitiba e Manaus.

Hora extra 2

Notado: a cúpula do Comitê Organizador Local percebeu que Rebelo tem visitado muitos estádios em construção, obras que não são de responsabilidade do governo.

E nenhum… aeroporto.