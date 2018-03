Gente próxima de Joaquim Barbosa diz que ele não ficou muito feliz com as ironias da entrevista de Gilmar Mendes no fim de semana.

Está com resposta redigida.

