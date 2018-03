Hora de brincar

Camila Carneiro é publicitária, mas depois do nascimento de seu terceiro filho, em 2011, deixou o atendimento de lado para mergulhar de cabeça no universo infantil – há seis meses colocou no ar o e-commerce Mini Pop. “Como mãe, sentia falta de lojas de brinquedos lúdicos, que estimulem a imaginação das crianças, mas sem cair no bicho grilo”, conta. “Com o conceito ‘Ser Criança é Pop’ comecei uma curadoria que reúne desde brinquedos e fantasias a objetos de decoração”, explica Camila, que vende em seu site marcas como a francesa La Marelle. Para facilitar a vida das mamães, ela também organiza listas de aniversário.

