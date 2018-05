A Barney’s, de Nova York, está vendendo, com exclusividade, bolsa de designer L’Wren Scott batizada de … Lula. Curiosa, uma consumidora brasileira foi atrás do motivo pelo qual a namorada de Mick Jagger teria batizado este seu produto com o nome do ex-presidente do Brasil.

Não, não é uma homenagem ao petista. Na verdade, Lula é o nome da sogra do Rolling Stone.