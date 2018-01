Todos os artistas que se apresentarem durante esta semana, no Bar Brahma, farão homenagem a Cauby Peixoto.

O cantor fez shows no local durante os últimos 16 anos – e uma nova apresentação estava marcada para ontem.

Homenagem 2

Para homenagear Carolina Marques e seu namorado, João Agnelli – que morreram juntos na queda do avião do empresário Roger Agnelli –, os pais dela, Ida e Olinto Marques, inauguraram domingo, no Parque do Povo, o projeto “Before I die I want to…”. Idealizado pela artista plástica Candy Chang.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Trata-se de um mural onde as pessoas podem compartilhar, com giz, aspirações pessoais.

Homenagem 3

O projeto brasileiro faz parte de outro, mundial, com mais de mil painéis, distribuídos por 70 países, em 35 idiomas.