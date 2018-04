No aniversário de Oscar Niemeyer, dia 15 – também Dia do Arquiteto –, 25 restaurantes de SP, Rio e outras capitais preparam homenagem especial à categoria. Além de oferecer o “prato do arquiteto”, mais em conta, vão exibir totem de Niemeyer.

Criado em tamanho natural, por Paulo Caruso, para todos fazerem selfies à vontade.