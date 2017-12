Pedro Corrêa do Lago levou, anteontem, as famílias Setubal e Moreira Salles para conhecer espaço dedicado a Olavo Setubal, que o Itaú Cultural inaugura amanhã. Vai ocupar dois andares do instituto, na Avenida Paulista, e abrigará exposição permanente com parte das coleções Brasiliana e Numismática do Itaú.

Serão cerca de 1.300 peças, que incluem obras de arte, documentos históricos e livros raros, entre outros objetos.