As mulheres homenageadas no ano passado pelas exposições no Itaú Cultural puxaram visitação do instituto.

A Ocupação Nise da Silveira atraiu cerca de 65 mil pessoas. Já mostra dedicada a Laura Cardoso, foi vista por 50 mil visitantes.

Leia mais notas da coluna:

