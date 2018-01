‘Homem do Ano’ nos EUA, Armínio critica governo Dilma mas diz que ‘nem tudo está perdido’

Em discurso de agradecimento, ao receber o título de Homem do Ano da Câmara de Comércio Brasil-EUA, na noite desta terça-feira, em Nova York, Armínio Fraga disse que Michel Temer “herda de Dilma Rousseff um sistema de crescimento quebrado e finanças públicas insustentáveis, entre outros problemas”, mas que “há terreno para recuperação”. Disse também que a nova equipe de governo “se mostra aberta e realista quanto aos desafios pela frente”. O ex-presidente do BC (acima, ao lado de sua mulher, Lucinda) foi homenageado no Waldorf Astoria com um jantar que reuniu, entre banqueiros e empresários, mais da metade do PIB brasileiro.

Na avaliação do ex-presidente do BC, Dilma deixou uma economia “ameaçada pela insolvência”. Em última análise, resumiu, “as crises econômica, política e moral (do Brasil) têm raízes comuns” e refletem “um mau funcionamento dos mecanismos de governança do Estado”. Os problemas brasileiros, prosseguiu, “derivam de uma excessiva fé na habilidade do governo de tomar conta de tudo e de todo mundo”. Referiu-se também à politica externa, que se tornou “vitima de fortes tendências ideológicas e partidárias” e que já é hora de voltar a uma política “que persiga o interesse nacional e torne a conectar o País com o que o mundo tem a oferecer de melhor”.

Por fim, o homenageado afirmou: “Não sei como uma nação pode realizar seu potencial sem uma cultura de esforço, mérito e confiança.” Chegar a isso não será facil, acrescentou, “mas nem tudo está perdido”. E como prova mencionou que instituições como “Polícia Federal, Judiciário, promotores, Congresso e imprensa livre estão fazendo sua parte”.