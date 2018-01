Evento paralelo aguarda as mulheres de convidados para a entrega a Arminio Fraga – terça, no Waldorf Astoria, em NY – do título de Homem do Ano. Liderada por Claudia Ochman, será uma visita ao campus da Avenues: The World School.

No qual a escola mostrará projeto da futura sede em SP – do escritório Aflalo & Gasperini.

Homem do Ano 2

De um empresário irônico, que já ganhou o prêmio Homem do Ano. “A festa é boa porque ela evita você gastar dinheiro com headhunters.”

Explicando: o encontro é lotado de donos de bancos e empresas e de… um mar de executivos.