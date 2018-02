Na sua busca por um reposicionamento de imagem, Fausto Pinato, relator do processo contra Eduardo Cunha no Conselho de Ética da Câmara, definiu a sua estratégia: “Vou brigar com quem é maior do que eu”, disse. Quem? “O Eduardo Cunha. Eu vou para cima dele, vocês vão ver!”

Os amigos presentes na sala de reuniões, em uma empresa de São Paulo, riram muito.