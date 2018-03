Homem de aço 

Na sua incansável cruzada a favor de uma melhora da eficiência da gestão federal, Jorge Gerdau foi recebido, ontem, no Planalto por Temer e por seu conterrâneo gaúcho Eliseu Padilha.

A conversa durou o dobro do tempo estipulado – tamanho o entusiasmo do empresário reconhecido pela ajuda a vários Estados e municípios brasileiros, em parceria com a Fundação Dom Cabral.

Resistente à era digital, Gerdau deixou na mesa um gigante calhamaço de papel com estudos sobre o tema