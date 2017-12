No país da piada pronta, vai a informação: o local escolhido para abrigar o camarote de Keith Richards, no estádio do Morumbi na noite de anteontem, foi… a sala antidoping do São Paulo.

Famoso por seu envolvimento com drogas, o irônico guitarrista dos Rolling Stones, ao falar sobre o assunto à revista musical NME, em 2007, não resistiu: “A coisa mais estranha que eu já tentei cheirar foi meu pai depois de cremado…”. Provocou comoção mundial.