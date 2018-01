Livro conta amores e histórias do Carnaval

Inspirados pelo renascimento do carnaval de rua, os autores Adriano De Luca, Ana Paula Dugaich, André Zamboni, Eduardo Guimarães, Fabiana de Franceschi, Fernanda Machado, Luis Vassallo, Gabriel Pondé, Guilherme Figueira, Gustavo Vilela, Raphael Guedes e Renato Malkov e os fotógrafos, Erica Modesto e Mário Águas transformaram esse momento em contos de Carnaval e lançam, amanhã (7) o livro Amores Carnavais, no bar Mercearia São Pedro e quinta (9), na Livraria da Vila.

“Os textos fogem dos estereótipos da festa, dos pierrôs, das colombinas, e retratam não só o amor que une e separa os amantes, mas também as complexas relações entre um filho e um pai, entre amigas distantes, entre uma senhora e um bloco de rua”, explica Raphael Guedes, idealizador do projeto e um dos fundadores do bloco paulistano Casa Comigo.

A coletânea também fala do amor gay, do amor traiçoeiro e do amor erótico. “De minha autoria, Festa de Piratininga fecha o livro, usando as transformações da cidade de São Paulo como alegoria e fazendo citações em homenagem a alguns blocos paulistanos. Mais do que sobre carnaval, é um livro sobre as emoções que a mais brasileira das festas provoca. E vai provocá-las nos leitores também”, conta Guedes.