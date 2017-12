Historiador vê “novo ciclo” na política se Dilma cair

O País vive “uma situação histórica única” e, se ocorrer de fato uma derrota de Dilma Rousseff – e do PT – no processo de impeachment, “teremos pela frente um novo ciclo político” no qual o petismo pode estar se afastando de seus 14 anos de poder. É assim que o historiador Lincoln Secco, da USP, resume o momento vivido pelos brasileiros neste domingo em que, em Brasília, 513 deputados votarão “sim” ou “não” ao pedido de impeachment da presidente.

Secco é um veterano estudioso do PT e das esquerdas e autor do livro A História do PT. Em sua avaliação, o ex-presidente Lula, fora do poder, não conseguiu manter a influência de antes, no esforço para tirar o governo das atuais dificuldades. “Mas ele só foi chamado quando esse governo já estava em sua fase terminal”, adverte. A seguir, trechos da entrevista.

Como vê o atual momento do PT, que após 14 anos se vê ameaçado de perder a Presidência?

É uma situação histórica única. Já tivemos coisas parecidas com Getúlio Vargas, nos anos 50, e Collor em 1992. Mas são situações diferentes, porque hoje Dilma tem setores favoráveis, que também vão às ruas em sua defesa, e o apoio da maior central sindical do País.

Getúlio também tinha apoio sindical e popular.

Mas ele criou um partido de cima para baixo, não uma agremiação nacionalmente enraizada, como o PT. Mas, claro, ele era muito mais popular do que Dilma Rousseff é hoje.

Que lições o PT deveria tirar da eventual perda da Presidência?

O PT se tornou, com o tempo, um partido que tem, além de seus dirigentes, um grupo grande de parlamentares e gente com cargo de confiança no Executivo. E essas pessoas são pragmáticas. Com uma derrota hoje à tarde eles já começarão a fazer uma avaliação de suas possibilidades eleitorais em outubro e em 2018. Se forem derrotados no final do processo, tendo de abandonar o Planalto, creio que teremos um novo ciclo político no Brasil. E isto constitui rá uma derrota histórica do petismo, já que o atual governo, com a saída do PMDB e demais aliados, se reduziu a esse partido e algumas outras siglas menores da esquerda. Mas ele entrará em nova fase, deixando de ser vidraça pra ser atirador.

Contra Temer e o PMDB…

Sim, e esse novo governo não terá a seu favor mobilizações de rua. Pois essas pessoas que têm ido às ruas estão mais na linha “que se vayan todos”. Temer herdará os apuros da antecessora: uma base parlamentar grande, cujas expectativas terá de acomodar. E precisará ainda administrar uma recessão forte, com os petistas nas ruas contra ele.

Esse é o lado ruim. E o bom? Muitos veem nele um pouco mais de credibilidade, essencial para que empresas voltem a investir e a economia desencante. Além de maior capacidade de dialogar, coisa decisiva no momento.

Ele terá, se assumir, um semestre para superar obstáculos imensos. Não será simples. E com Dilma esperando – pois ela, creio, não renunciará.

Lula voltou à cena numa situação mais defensiva, e pelo visto não conseguiu mudar o clima nem convenceu os baixos cleros a perfilar-se com o Planalto. Veria isso como uma derrota?

Lula tem uma habilidade ímpar, mas me parece que só foi chamado, e aceito no governo, quando este já vivia uma crise terminal. Mas é fato que, fora do poder, ele não teve mais sua base social de tantos anos, ainda que mantenha popularidade. Vejo na origem disso o fato de que Dilma praticamente rompeu com Lula em 2014, ao insistir em ser candidata. E um governo com a marca Dilma, se me permite dizer, só poderia ser catastrófico.

Diria que o desafio agora é mais sério do que todos os anteriores?

Sim. E o fator decisivo é que o sistema político, como um todo, cansou o País. A partir de junho de 2013 houve um rompimento entre governantes e governados. Assim, mesmo que Dilma sobreviva ao impeachment teremos pela frente uma crise que não sairá de cena antes de 2017, 2018.

O sr. vê um caminho para um ponto menos caótico, no médio prazo?

No curto prazo, sou muito pessimista. A perda de credibilidade do PT deixará parte do eleitorado órfão. E a esquerda não terá tempo de se organizar fora dele até 2018.

E os outros partidos?

Também sou pessimista quanto aos demais partidos. Existia um polo entre petismo e PSDB, mas este foi ultrapassado, penso eu, pelo pior dos partidos, o PMDB. Era inimaginável, nos anos 80, ver o PMDB liderando qualquer coisa neste País. Também acho curioso notar na relação entre PT e PSDB que o defeito de um é a qualidade de outro, e vice-versa. O PT tinha um líder só, o que lhe dava eficiência e direção, mas isso o arrastou para os problemas que enfrenta atualmente. E o PSDB, ao contrário, tem líderes demais e não consegue juntar forças numa linha única e consistente.