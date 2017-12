O livro 1808, de Laurentino Gomes, virou tema de intercâmbio. O projeto “Era uma vez Brasil” levará cem estudantes do 8.º e 9.º anos para Lisboa, onde ficarão 10 dias estudando a origem do Brasil trilhando os textos do livro.

“É a história que vai explicar quem somos, como nos formamos e o que nos diferencia de outras culturas”, diz o jornalista-historiador.