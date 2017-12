Depois de ser o e-book mais vendido no ranking do The NY Times, A Mulher do Oficial Nazista chega ao Brasil. Mais precisamente em maio do ano que vem, pela HarperCollins.

O livro reúne memórias de Edith Hahn – que assumiu nova identidade depois de ser presa pela Gestapo –, pela qual se apaixonou um integrante do partido nazista.

Parte dos registros dessa história, alguns deles presentes no livro, fazem parte da coleção permanente do Museu Memorial do Holocausto, em Washington.