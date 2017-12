Entre as relíquias do novo Memorial da Imigração Judaica, aberto ontem no Bom Retiro, estão 56 itens que revelam a prática judaica – entre eles uma “caixa de Tsedacá” de prata, de 1768. E ketubás (contratos de casamento) do séc. 19.

O museu foi concebido, pela Base 7, com um conjunto de recursos multimídia para mostrar ao visitante a iconografia de famílias e as tradições culinárias de judeus sefaradi e ashkenazi.