Era só entrar no twitter de Shakira para saber que a moça não iria aparecer no mesmo casamento. A colombiana postou foto de ensaio, no mesmo dia, em… L.A.

A cantora, aliás, já está na Polônia, para apoiar o amado, Gerard Piqué, que defende a seleção espanhola na Eurocopa.

Outra musa presente é Sara Carbonero, jornalista que ganhou bitoca pública na última Copa do goleiro da Espanha – e namorado –, Iker Casillas.