Hippie chic

Giovana Dias está inaugurando ateliê em uma charmosa casa na Rua Joaquim Antunes – depois de 15 anos comercializando suas peças de crochê em multimarcas como Daslu e NK. “Comecei vendendo biquínis em Trancoso; depois, expandi para vestidos, casacos e até sandálias. Minha intenção é deixar as peças com cara de atuais”, explica a moça, que mistura a antiga técnica com seda, couro e outros materiais premium. Giovana também avisa: as noivas terão sala exclusiva no novo espaço.

