Hip Hop Fashion

Emicida não dorme. O rapper está na maior correria com os ajustes finais de seu primeiro desfile de moda, em parceria com o estilista João Pimenta, que acontece dia 13, na Casa de Criadores. O artista vê na moda mais um caminho para exercitar sua criatividade. “Esse ano comecei a me interessar mais por esse universo. Intensifiquei minha parceria com a West Coast e vou fazer o desfile”. Para ele, o Hip Hop é muito visual. “Lá fora já existe essa parceria há muito tempo. Alguém tem que puxar o Brasil para o século 21”. Emicida garante que o evento não será padrão. “Estamos preparando um show. Quero passar para a plateia a mesma sensação que passo quando estou me apresentando”. Se ele vai cantar? “Seria muito óbvio. Lá, na hora, quem sabe…”

