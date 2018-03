A partir de agora, Pelé será homenageado toda vez que prestigiar os jogos do Santos na Vila Belmiro.

Por decisão unânime do Conselho Deliberativo, em reunião na terça-feira, o Rei do Futebol será devidamente saudado com um samba especialmente composto pelo santista Ricardo Peres, acompanhado de clipe com suas grandes jogadas no telão do estádio.