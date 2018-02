A primeira fase da PPP da Iluminação Pública surpreendeu a Prefeitura. Esperava cinco empresas na licitação – apareceram 41. Entre elas? AES Eletropaulo, CPFL, Philips, Andrade Gutierrez, GE, Queiroz Galvão e Odebrecht.

A partir do dia 14, as companhias terão 80 dias para apresentar seus projetos de modernização da iluminação da cidade. O que inclui substituir as 560 mil lâmpadas por equivalentes de LED – mais econômicas e de maior duração – e a construção de um centro de controle operacional.