Enquanto Adrien Brody comandava a festa de lançamento do Calendário Pirelli– terça, em Milão –, quem chamava a atenção era Isabeli Fontana, às voltas com drones que sobrevoavam o evento, no Hangar Bicocca, tirando fotos e as enviando para os telões.

No-tech

Final da noite, Brody causou mal-estar entre os presentes ao dizer, no microfone, que gostaria de voltar como bicicleta na próxima encarnação.

Atrás dele, em tamanho gigante, foto da publicação com o derrière de uma modelo, sobre o selim de uma magrela.