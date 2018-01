Sonia Diniz vai reviver o Design Memphis – escola do design italiano dos anos 1980 que teve como fundador Ettore Sottsass – por meio de exposição em sua Firma Casa. “O que difere o Memphis dos outros tipos de design é a ousadia nas peças. Tanto as formas quanto as cores dos objetos foram pensadas para chocar”, explica Sonia. Ela contou com a ajuda deMarco Zanini, um dos designers italianos que fizeram parte do movimento e, atualmente, mora no Brasil: será o cenógrafo da retrospectiva. “Na época, as peças eram até vistas como cafonas, porque as pessoas não estavam muito acostumadas com a originalidade delas”,pondera. Para ela, o País vive um momento de reflexão do design, no qual as pessoas estão mais conscientes do que querem, inclusive no quesito originalidade. “Com o design high end em pauta – fato que deixa a funcionalidade da peça em segundo plano –, pesquisei e cheguei à conclusão de que chegou a hora de trazer o Memphis para São Paulo.” A mostra abre na terça-feira.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.