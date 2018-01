SP ganhará outra árvore de Natal para chamar de sua – além da tradicional no Ibirapuera.

Concebida por Marcello Dantas, a instalação será construída a partir de trocas de mensagens natalinas na internet. Elas serão transformadas em… luz.

Hi-tech 2

A árvore – a ser montada no topo do prédio do BB na Paulista – poderá chegar a 5 km dependendo da intensidade do compartilhamento de palavras-chave.