A Hermès estendeu sua parceria com a Confederação Brasileira de Hipismo. Além das selas, os uniformes do time hípico oficial do Brasil têm a grife a partir do circuito Young Talents.

Final hoje, na Hípica Paulista.

Leia mais notas da coluna:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Fim do horário de verão deve ter impacto positivo para iniciativa privada

+ Embaixadores muçulmanos pedem combate à islamofobia