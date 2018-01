O projecionista José Carlos da Silva e o produtor Edson da Silva tomaram gosto pela estrada. Após dez anos conduzindo, com Luiz Bolognesi e Laís Bodanzky, o Cine Tela Brasil, a dupla volta a percorrer o País a partir do dia 17 – agora a bordo do projeto Cine em Cena Brasil. Começam por Parauapebas, no Pará.

