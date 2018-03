Herdeiros da Bon Grillê inauguram casa nos Jardins

Sob o comando dos sócios Bruno e Renato Bonfiglioli Muoio – da rede Bon Grillê – acaba de ser inaugurado o Le Fish, nos Jardins. Como já diz o nome, o restaurante tem foco nos peixes frescos. “Trabalhamos com diferentes produtores”, conta Renato.

“Nosso menu foi elaborado pela chef Juliana Beividas. Ela criou algo contemporâneo, mas com uma pegada asiática”, completa Bruno. Entre as opções do menu, chamam a atenção os pasteizinhos de siri com geleia de pimenta artesanal como entrada. Já o Robalo com purê de batata doce roxa ao toque de gengibre, farofa de beiju e quinoa e o Polvo grelhado com abóbora japonesa assada com ervas, crispy de presunto cru e azeite de agrião são as pedidas para o prato principal, dica a dupla.

Para beber, carta de vinhos elaborada pela sommelier Gabriela Bigarelli, drinks clássicos e cervejas artesanais.