Herdeiro da Hermès passa a representar a marca francesa Vilebrequin no Brasil

Dimitri Mussard, herdeiro da Hemès radicado no Brasil, acaba de assumir a representação da tradicional marca francesa de beachwear, Vilebrequin no Brasil, através de seu grupo Acaju do Brasil.

A parceria tem como foco principal desenvolver o atacado e aumentar a visibilidade da marca no País, considerado por eles de ‘grande potencial’ por ter um lifestyle voltado a praia.

Como um bom francês, Dimitri guarda boas lembranças de seus shorts estampados, marca registrada da Label.

“Quando era pequeno, todo o verão minha mãe me levava com meus irmãos para a loja da marca para escolhermos um modelo. Na época não havia muitas opções de beachwear. Mas ainda hoje, a Vilebrequin representa valores que acho essenciais na moda em geral, que são: qualidade, tradição, savoir faire e atemporalidade”.