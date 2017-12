Herchcovitch cria vestido de noiva para a C&A

A C&A e Alexandre Herchcovitch subiram, literalmente, ao altar. Na segunda parceria do estilista com a fast fashion haverá um vestido… de noiva (abaixo).

As outras peças da coleção, que são compostas com os hits que marcaram os 20 anos de carreira do estilista, poderão ser vistas no desfile que a C&A arma, nesta segunda-feira, na Praça das Artes.

Na passarela os modelos vão dividir o palco com “pessoas comuns”, que foram selecionadas em um casting aberto para todo o Brasil por meio da #AlexandreHerchcovitchparaCeA no Instagram e por e-mail. A equipe da empresa e do estilista recebeu mais de 6 mil inscrições dos clientes que sonhavam fazer parte desse projeto.

Mesmo com seu desligamento da marca que tem seu nome, em fevereiro passado, Alexandre não parou. Estreou em março o reality show Corte e Costura, no canal Fox Life, em que, junto com sua mãe e o assistente Rhody, tem dois dias para confeccionar uma roupa do zero.