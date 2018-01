Herança de pedra

Djaya Levy se encantou pela tradição da família, a ourivesaria – técnica de trabalhar com metais preciosos de forma manual –, depois de passar pela Egrey e por Glória Coelho como estilista. A marca própria de joias tem como DNA a turmalina melancia, pedra verde e rosa encontrada na herança do avô, Alfredo, e mantida pela mãe, Simone. “Herdei muitas pedras do meu avô, mas o trabalho dele era totalmente clássico, principalmente com pedras lapidadas. Eu o uni ao contemporâneo com pedras brutas”, conta. Formada em moda em Milão, Djaya foi a Nova York estudar design de joias, antes de lançar a marca no ano passado. “Me apaixonei na primeira vez em que sentei na bancada. Era um mundo que já estava muito próximo de mim”, diz. A coleção mais recente, focada em paisagens de cores frias, é exclusiva da Cartel 011.

