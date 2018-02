Henrique Meirelles desiste de candidatura ao Senado

Henrique Meirelles desistiu de sua pré-candidatura ao Senado pelo PSD. A decisão do presidente do Banco Central do governo Lula acontece dias depois de seu nome ter sido aventado como possível candidato a vice na chapa do tucano Aécio Neves. A aliança nacional com o PSDB representaria o rompimento da aliança do PSD com o PT. Esta possibilidade, porém, já teria sido descartada por Gilberto Kassab, presidente nacional do partido – o primeiro a declarar apoio oficial à reeleição da presidente Dilma Rousseff.

Meirelles formalizou sua decisão nesta quinta-feira, em carta Kassab. Embora tenha aberto mão de disputar a vaga ao Senado, afirmou manter “enorme disposição de seguir contribuindo para o desenvolvimento do Estado de São Paulo e do Brasil”.

Em São Paulo, no maior colégio eleitoral do País, Kassab segue em negociação com o governador Geraldo Alckmin. Os tucanos ofereceram a vice ao PSD – desistindo do Senado, Meirelles poderia ser uma opção.