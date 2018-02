E o MuBE pede socorro. Busca captar… R$ 4.554.703,55 para obras de conservação e restauro. Não há notícia de mexida profunda desde sua inauguração, em 10 de maio de 1995.

Entre as urgências, o tratamento de fissuras e infiltrações no prédio, recomposição do concreto, impermeabilização e também limpeza das superfícies.