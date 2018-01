Helena Montanarini sairá candidata ao Senado no parlamento italiano

Helena Montanarini – que hoje trabalha como consultora de moda, mas já atuou como produtora, curadora e até colunista do ramo – decidiu enveredar para um lado totalmente diferente. Vai se candidatar ao… Senado. Mas não no Brasil. No parlamento italiano. Helena juntou-se ao recém-fundado Passione Itália, partido criado no Brasil e que tem Andrea Matarazzo como presidente de honra. O grupo está coligado com o partido italiano Civica Popolare para as eleições de 2018. Helena tem o apoio de Renata Bueno, a primeira deputada ítalo-brasileira do parlamento italiano que concorrerá à reeleição. As duas pretendem defender os direitos dos cidadãos ítalo-brasileiros, fortalecer as relações comerciais entre os dois países e incentivar mulheres e jovens empreendedores por meio de projetos que promovam o intercâmbio cultural entre os países.

