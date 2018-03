Com tanta incompetência no mercado financeiro, palmas para o governo do México. Ele fez hedge das suas exportações de petróleo de 2009, travando o preço do barril entre US$ 70 e US$ 100.



Ficou bem na fita. Só para comparar, o barril mexicano está hoje em US$ 45.

