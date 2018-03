Hay que Endurecer?

Não bastassem os conflitos comerciais que emperram o Mercosul, Brasil e Argentina arrumaram outro motivo para discutir: a construção, pelo governo brasileiro, de uma nova represa – a sexta – no rio Iguaçu. O projeto já está nas mãos da Neoenergia, produzirá 350 Megawatts e, em tese, fica pronto até fins de 2011.

É motivo novo para briga velha. Desde Itaipu, nos anos 70, os argentinos acusam o Brasil de manipular à vontade as águas dos rios da região. O problema deles é que o governo brasileiro não está fazendo nada ilegal.

O curioso da história é que a maior arma de Buenos Aires, no caso, é… o Ministério Público Federal brasileiro. Como também ele tem restrições, e está pedindo a suspensão da obra para entender melhor seu impacto ambiental, o governo argentino fez o mesmo: pediu ao Itamaraty cópia do estudo do Ibama.

A Argentina tem bons motivos para se chatear. O Parque Nacional do Iguazu recebe, atualmente, um milhão de turistas por ano.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leia outras notas no blog da coluna Direto da Fonte