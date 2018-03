As lindas e brasileiras Paula Braun, Lorena Lobato e Nataly Cabanas estão no elenco de Bollywood Dream. Vivem três aspirantes ao mercado de filme indiano. O longa será exibido dia 24 de março, no Sesc Pompeia, como parte da mostra de arte contemporânea da Índia, Urban Manners 2. Com direito a debate com a diretora Beatriz Seigner.

