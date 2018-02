Depois do sucesso da exposição Made By… Feito por Brasileiros– que atraiu 120 mil pessoas –, a Cidade Matarazzo, na região da Paulista, vai receber o evento Rock na Cidade, dia 25.

Parte das comemorações do aniversário de São Paulo.

Em parceria com a Prefeitura, o festival vai durar o dia todo e contará com a participação de 40 bandas, entre elas Ira!, Brothers Of Brazil, Urbana Legion e Nem Liminha Ouviu.

Na praça de alimentação, está previsto “congestionamento” de food trucks.