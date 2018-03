Não se sabe se Sadia e Perdigão vão preparar algum bolo para comemorar os dois anos de espera no Cade. No dia 18 de maio de 2009, entregaram a papelada da criação da BR Foods para análise no órgão. Que está sem quórum para votar a fusão.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.