Haja freguesia

Depois da queda na venda de imóveis em São Paulo, anunciada ontem, chegou a vez do varejo. A Associação Comercial de SP, com dados deste ano, projeta uma queda de 5,6% nas vendas, no País – em comparação com 2014. O número é para o chamado varejo restrito nacional, que exclui os veículos e o setor da construção.

Em São Paulo, a previsão é de contração ainda maior. Podendo chegar aos 7,9%. Já no varejo ampliado, que soma os veículos e os imóveis, a ACSP estima um encolhimento, no ano, de 9,45%. O economista-chefe Marcel Solimeo explica: “São Paulo sente mais a crise por ser o Estado mais industrializado do País”.