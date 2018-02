Maria Rita pegou gosto pela serpentina. Decidiu desfilar no Império Serrano, Mangueira e Mocidade Independente, no Rio. Em SP, vai de Vai-Vai.

Não satisfeita, será madrinha do Cordão do Bola Preta e faz dois shows, no Recife.

Leia outras notas no blog da coluna Direto da Fonte